WSJ узнала о переговорах США по созданию альянса против Ирана

По словам пяти должностных лиц из арабских стран, США ведут переговоры с Саудовской Аравией, Объединенными Арабскими Эмиратами, Египтом и Иорданией. Позже к альянсу могут присоединиться и другие страны. По данным газеты, стороны обсуждают альянс по типу НАТО, в соответствии с чем нападение на одну страну можно будет расценивать как нападение на всех членов, входящих в союз. Однако чиновники подчеркивают, что все детали пока прорабатываются. Белый дом может предоставить военную и разведывательную поддержку альянсу. Вместе с этим ни США, ни Израиль не считались бы частью союза, пишет WSJ. «Они [администрация США] спрашивали дипломатические ведомства в Вашингтоне, готовы ли мы объединить силы при наличии Израиля. Роль Израиля ограничивалась бы обменом разведданными, а не проведением наземных операций», — приводит газета слова дипломата из арабской страны. WSJ пишет, что Саудовская Аравия и ОАЭ выдвинули США требование в ответ на сотрудничество с Израилем. Они хотят, чтобы Белый дом отменил закон, который касается Саудовской Аравии и позволяет потерпевшим во время терактов 11 сентября 2001 года и их семьям подавать в суд на другие страны из-за их роли в терактах. Чиновники из администрации Трампа заверили, что будут пытаться изменить этот закон, сообщили источники газеты. Собеседники издания также рассказали, что, по словам арабских дипломатов, они готовы более тесно сотрудничать с Израилем, если он прекратит строительство новых поселений на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме. Они подчеркивают, что их позиция также будет зависеть от того, перенесет ли Дональд Трамп посольство США из Тель-Авива в Иерусалим. Накануне Трамп провел встречу с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Он призвал правительство воздержаться от принятия решения по созданию независимого палестинского государства на территории страны. Американский президент призвал своего коллегу быть более гибким при переговорах. ​ В начале февраля США ввели новые санкции против Ирана в ответ на испытания баллистической ракеты. В санкционный список вошли 13 физических лиц и 12 организаций.

