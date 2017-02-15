Третий, «израильский» тест Дональда Трампа

Не прошло и месяца со дня вступления в должность президента США Дональда Трампа, как ему пришлось кардинально изменить два своих прежних намерения. Сначала американский суд не позволил Трампу запретить въезд гражданам 7 преимущественно мусульманских стран, в том числе Ирана. Трамп в своем Твиттере возмущено угрожал суду – «встретимся в суде!». Второй кикс случился в российском направлении – американские спецслужбы, буквально, вынудили Трампа отправить в отставку его главного советника по национальной безопасности Майкла Флинна. В сети появились фото, на которых Флинн с Путиным сидит за одним столом на праздновании дня рождения «Russia today». На фоне этого Трампа вынудили сказать, что России придется вернуть Крым, иначе говоря, США не собираются снимать санкции. Трамп не прошел два теста – закрыть путь мигрантам и снять заключить союз с Россией, остается еще один тест – иранский. Дональд Трамп собирается пересмотреть соглашение о ядерной программе Ирана. Он уже посоветовал Ирану «быть осторожнее» и не скрывает симпатий к Израилю, считающему Иран своей главной угрозой. Сегодня премьер Израиля Беньямин Натаньяху встретится в Вашингтоне с Трампом. Вчера Белый дом уже сделал громкое заявление о том, что США больше не будут настаивать на принципе «двух государств» в палестино-израильском конфликте. Это уже вызвало возмущение арабского мира и его лоббистов в США. Позволят ли Трампу денонсировать договор с Ираном и заключить с Израилем большой «союз»? Или Конгрессу удастся не допустить резкое изменение ближневосточной политики Трампа?