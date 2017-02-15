Эдвард Налбандян и Сергей Лавров на встрече в Москве обсудят нагорно-карабахское урегулирование

Глава МИД Армении Эдвард Налбандян посетит Россию 21-22 февраля для переговоров с министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Визит станет продолжением насыщенного российско-армянского диалога, ориентированного на дальнейшее развитие союзнического взаимодействия в политической, торгово- экономической и гуманитарной областях", - цитирует Захарову ТАСС. "В ходе переговоров планируется обсудить насущные вопросы двустороннего сотрудничества и актуальные внешнеполитические темы, включая нагорно-карабахское урегулирование. Особое внимание будет уделено проблематике взаимодействия в рамках общих интеграционных объединений и других еждународных организаций", - подчеркнула Захарова