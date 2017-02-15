Белый дом: Трамп знал, что со звонками Флинна послу РФ были проблемы

Еще в конце января Трамп получил от министерства юстиции информацию о том, что Флинн скрыл некоторые детали своих разговоров с российским послом Сергеем Кисляком, которые имели место в декабре, до инаугурации Трампа. Флинн ушел в отставку в понедельник 13 февраля, после того как этого потребовал Трамп - как сказал Спайсер, "из-за утраты доверия". Изначально бывший армейский генерал отрицал, что темой разговоров были санкции, и вслед за ним об этом заявлял вице-президент Майк Пенс. О том же говорили в Кремле. Из-за звонков Кисляку Флинна подозревают в нарушении принятого в США в 1798 году Акта Логана. Он запрещает американским гражданам, официально не наделенным соответствующими полномочиями, вести переговоры с официальными представителями иностранных государств, имеющих разногласия с Соединёнными Штатами. Сам Майкл Флинн настаивает, что в ходе разговоров с Кисляком он "не пересек черты". В, которое он дал в понедельник за несколько часов до объявления об отставке, Флинн рассказал, что он обсуждал не санкции, а решение администрации Барака Обамы выслать из США 35 российских дипломатов после того, как американские власти обвинили Москву в попытке повлиять на президентские выборы с помощью хакерских атак. "Я сказал: я знаю, что произошло. Мы на все это посмотрим еще раз. Я никогда не говорил: мы пересмотрим санкции. Ничего подобного", - сказал Флинн. Что предшествовало отставке? § Майкл Флинн, как стало известно, в декабре несколько раз контактировал по телефону с российским послом Сергеем Кисляком § Флинн отрицал обвинения в том, что обсуждал с Кисляком введенные США санкции против России, также это отрицал, защищая Флинна, вице-президент Майкл Пенс § Девять бывших и нынешних членов американской администрации рассказали газете Washington Post, что в ходе разговора Флинна с Кисляком вопрос санкций поднимался § Позже пресс-секретарь Флинна сменил позицию, заявив, что "не может быть до конца уверен" в том, что санкции не обсуждались § В понедельник советник Трампа Келлиэнн Конуэй сказала, что Трамп "абсолютно доверяет" Флинну § Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер сообщил, что Трамп "оценивает ситуацию". Через несколько часов Флинн ушел в отставку

Конгрессмены, в том числе и от Республиканской партии, призывают провести полное расследование связей нынешней администрации в Белом доме с Россией. Дональд Трамп не раз заявлял, что хотел бы улучшения отношений с Москвой. Агентство Рейтер цитирует неназванного высокопоставленного американского чиновника, читавшего расшифровку разговора Майкла Флинна и Сергея Кисляка, согласно которому Флинн дал понять, что если Россия никак не отреагирует на решение президента Обамы выслать из США 35 российских дипломатов, то это будет способствовать улучшению американо-российских отношений при администрации Трампа. Что и когда узнал Трамп? Если обвинения, звучащие в адрес Майкла Флинна, соответствуют действительности, то это означает, что он нарушил федеральный закон, запрещающий частным гражданам вести дипломатические переговоры от имени США, так как он вступил в контакт с российским послом до того, как начал работу на посту советника президента по национальной безопасности. 26 января Салли Йейтс, занимавшая тогда пост исполняющей обязанности генерального прокурора США, предупредила Белый дом, что российские связи Флинна могут сделать его мишенью для шантажа, рассказал Шон Спайсер. Однако Трамп, который был об этом проинформирован в тот же день, решил, что Флинн не нарушал никаких законов. Высокопоставленные представители Белого дома не раз беседовали с Флинном по поводу его контактов с Кисляком и пришли к таким же выводам. Однако, подчеркнул Спайсер, доверие было утеряно. По словам советницы президента Келлианн Конуэй, карьера Флинна была оборвана столь скоропостижно лишь потому, что он не сказал всю правду о своих контактах с российским послом вице-президенту Пенсу. Во вторник Дональд Трамп написал в "Твиттере, что "главный вопрос здесь - почему в Вашингтоне так много нелегальных утечек информации". Реакция в конгрессе Республиканец Джон Маккейн, глава сенатского комитета по вооруженным силам, назвал отставку Майкла Флинна "печальным примером дисфункции теперешнего аппарата национальной безопасности" и добавил, что это вновь поднимает вопрос о российской политике Трампа. Рой Блант, член сенатского комитета по разведке, призвал провести расследование возможных связей Трампа с Россией, а Джон Корнин, сенатор-республиканец из Техаса, призвал провести расследование российских связей Флинна. Что касается демократов, то Адам Шифф, конгрессмен от Демократической партии, сказал, что и после отставки Флинна остается множество вопросов о связях между кампанией Трампа и Россией. Демократы Джон Конйерс и Элайджа Каммингс требуют, чтобы министерство юстиции и ФБР устроили конгрессменам закрытый брифинг о деле Флинна. "Мы, в конгрессе, должны знать, кто одобрил его действия, разрешил их и продолжал предоставлять ему доступ к самой секретной информации, несмотря на то, что риски, связанные с этим, были известны", - говорится в заявлении конгрессменов.