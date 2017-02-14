За что Алиев уволил всемогущего министра транспорта

Вчера в Азербайджане уволили министра транспорта Зию Мамедова. Вернее, объединили министерство транспорта с другим ведомством, и Мамедов неожиданно остался не у дел.

Речь идет не об ординарном министре. Зию Мамедова в Азербайджане считают человеком, который по статусу может тягаться с самим Алиевым. Это один из самых богатых людей в соседней стране. Были сведения, что в 2013 году он отправил в Россию по Каспию 17-тонное судно с деньгами. Говорят, там было не меньше 1,5 млрд. долларов.

Удалось ли ему вывезти деньги или они достали российским «пограничникам», не известно, но увольнение Мамедова в Азербайджане восприняли с опаской. Снимают в Азербайджане с работы, как правило, тех, кого подозревают в заговоре и попытках свержения власти. Так было в случае с бывшим главой Министерства нацбезопасности Махмудовым, и даже когда в Нардаране произошли беспорядки, опять появились слухи, что проиранские исламисты задумали переворот.

Свяжут ли увольнение Зии Мамедова с очередным заговором, или дело в банальных деньгах? Алиев в последние год-два проводит настоящую охоту на олигархов, которые при дорогой нефти сколотили баснословные состояния. Нефть стала дешевле, доходы сократились, и Алиев решил раскулачить сколотивших состояние «коллег».

Но может быть и другая причина. Будучи всемогущим министром транспорта, Мамедов так и не смог решить две ключевые задачи – задействование железной дороги Карс-Тбилиси-Баку и достройка ирано-азербайджанской дороги Решт-Астара.

Азербайджан, конечно, сделал свою часть дела, даже дал Ирану и Грузии кредит для достройки дорог, но они так и не были открыты. Буквально за день до увольнения Мамедова стало известно, что Карс-Тбилиси-Баку запустят не в марте, как обещали, а во втором полугодии. Мол, пока не все готово.

Сам Зия Мамедов не стал комментировать свое увольнение, видимо, оставшись довольным тем, что он на свободе. Но очевидно, что Алиев стал бояться уже собственной тени. Тем более, что в западной прессе стали поговаривать о том, что принято политическое решение об устранении Алиева от власти.