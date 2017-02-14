Министр обороны Армении: наша задача – не допустить того, чтобы провокации Азербайджана достигли своей цели

Армянские вооруженные силы продолжают полностью контролировать ситуацию на карабахско-азербайджанской линии соприкосновения и армяно-азербайджанской границе. Об этом, как передает «Арменпресс», заявил в беседе с журналистами во вторник министр обороны Армении Виген Саркисян. По его словам, периодические случаи нарушения Азербайджаном режима перемирия являются попыткой азербайджанской стороны дестабилизировать ситуацию. «Наша задача – не допустить того, чтобы данные провокации достигли своей цели», – цитирует Вигена Саркисяна агентство.