Министр обороны Армении: наша задача – не допустить того, чтобы провокации Азербайджана достигли своей цели

  • Lragir.am
  • Политика - 14 Февраля 2017, 16:55
Армянские вооруженные силы продолжают полностью контролировать ситуацию на карабахско-азербайджанской линии соприкосновения и армяно-азербайджанской границе.  Об этом, как передает «Арменпресс», заявил в беседе с журналистами во вторник министр обороны Армении Виген Саркисян.

По его словам, периодические случаи нарушения Азербайджаном режима перемирия являются попыткой азербайджанской стороны дестабилизировать ситуацию.

«Наша задача – не допустить того, чтобы данные провокации достигли своей цели», – цитирует  Вигена Саркисяна агентство.

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