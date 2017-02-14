Решение администрации президента США уволить советника по нацбезопасности Майкла Флинна из-за его несанкционированных руководством бесед с представителями Москвы в России назвали "паранойей" властей США. Такое мнение у себя в Facebook изложил глава комитета по международным делам в Совете Федерации РФ Константин Косачев. "Или Трамп не нашел необходимой самостоятельности и его последовательно (и небезуспешно) загоняют в угол, или русофобия поразила теперь уже и новую администрацию сверху донизу", - заявил он. Косачев отметил, что Флинн хотел диалога с Кремлем, посещал Москву и общался с послом РФ в Вашингтоне. "Выгнать в отставку советника по нацбезопасности за контакты с российским послом (обычная дипломатическая практика) - это даже не паранойя, а нечто неизмеримо худшее", - считает представитель российской власти. Об этом сообщает Liga.net.