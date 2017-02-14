Отношения Армении и ЕС расширятся

2016 был годом достаточно насыщенным с точки зрения развития армяно-французских отношений. Об этом заявил чрезвычайный и полномочный посол Франции Жан-Франсуа Шарпантье 14 февраля на пресс-конференции, сообщает

В качестве примера посол привел подписанный с компанией «Веолия» договор в сфере водоснабжения. Помимо этого, подписаны два кредита - один на 75 млн долларов с французским агентством развития для строительства водохранилища в Веди, второй бюджетный кредит на 40 млн.

По словам посла, в 2016 г. Армении оказано содействие на 20 млн долларов, причем Франция в этом занимает третье место после США и Германии. «Это свидетельствует о том, что в 5 раз возросло адресное содействие Армении», - отметил посол, добавив, что 2017 г. начался спокойно. «У нас много проектов», - заверил посол.

Он также напомнил, что по приглашению президента Франции Фансуа Олланда 8 марта президент Армении Серж Саргсян посетит Париж.

Переговоры Армении и ЕС вышли на финишную прямую, заявил Жан-Франсуа Шарпантье. В ближайшие дни ожидается завершение переговоров, что предполагает подписание соглашения. «Пока остается несколько несогласованных пунктов. Переговоры проходят в достаточно благоприятных условиях», - отметил посол, добавив, что в скором времени будет подписано взаимовыгодное соглашение. «Франция в этой связи может лишь выразить удовлетворение, будучи сторонником углубления отношений Армении и ЕС», - заметил дипломат, подчеркнув, что после подписания соглашения будет возможно расширить сферы сотрудничества – в экономике, политике, развитии демократии, строительстве правового государства, сообщает

Внедряемая на предстоящих парламентских выборах в Армении электронная система учета избирателей призвана повысить доверие к выборам.

Что касается размещения видеокамер на избирательных участках, то, по словам посла, цель не столько улучшить технические средства, сколько укрепить доверие: «Сделать так, чтобы армянский избиратель верил, что приняты все меры, чтобы он мог свободно выразить волю». Вот почему ЕС решил поддержать процесс с установкой технических средств и предоставил содействие в виде 7 млн евро. «Все мы хотим, чтобы выборы прошли лучшим образом», - подчеркнул посол: «7 млн весомая сумма. Это отражает стремление ЕС к тому, чтобы выборы прошли лучше и увенчались успехом. Что касается Франции, то она не сочла нужным на этот раз добавить сверх предоставленной ЕС помощи что-то от себя. Но надо учитывать, что 18% этой суммы обеспечивают налогоплательщики Франции».

Посол отметил, что французская сторона активно работает с новым премьер-министром Армении Кареном Карапетяном, внимательно следит за экономической политикой страны. «В налоговой политике, борьбе с монополиями, коррупцией. Все, что направлено на улучшение бизнес-среды, не может быть нами не замечено», - отметил посол.

По словам посла, в плане развития экономических отношений предстоит два крупных мероприятия. Армянский фонд развития со своим французским партнером организацией «Бизнес-Франс» организует в Париже, Лионе и Марселе декаду пропаганды возможностей Армении, представит ее бизнес среду и преимущества. Также в рамках визита президента Армении Сержа Саргсяна в Париж планируется встреча с Ассоциацией предпринимателей. «Некоторые французские предприятия выразили интерес к встрече», - отметил посол.

Сопредседатели минской группы ОБСЕ не жалеют усилий для воссоздания условий для диалога. Французский дипломат заметил, что посредники уверены – нет иного пути карабахского урегулирования, кроме мирного. В этой связи посол отметил, что жертвы были не только во время апрельской войны, но это чуть ли ежедневная ситуация, и такая ситуация не может удовлетворять.

По словам посла, достигнутые ранее договоренности о создании механизмов расследования инцидентов обязательно должны быть реализованы. «Но в этом контексте важно понимать, что решение не в руках посредниках. Оно обусловлено политической волей сторон», - заявил посол, добавив, что Франция готова принять встречу, как это заявил ранее президент Олланд. «В любом случае, я настаиваю на том, что решение конфликта может найтись только путем переговоров. Есть в 20 веке примеры конфликтов, которые решились мирным путем переговоров», - отметил посол.

Отвечая на вопрос о том, что посредники ставят знак равенства между сторонами, посол заметил: «Перечитайте заявления МГ за год-полтора. И почитайте подстрочно. Увидите четкие посылы», сообщает