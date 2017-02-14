«Коммерсантъ» рассказал о сорвавшемся визите Рогозина в Иран

Дмитрий Рогозин отменил свой визит в Иран, узнал «Коммерсантъ». Поводом послужило разглашение иранской стороной информации о грядущей поездке. В Москве хотели сохранить ее в секрете из-за «деликатных тем» для обсуждения Об отмене визита вице-премьера Дмитрия Рогозина в Иран газете «Коммерсантъ» рассказали правительственные источники. Издание пишет, что в Иран планировали полететь несколько высокопоставленных чиновников. Помимо Рогозина это первый вице-премьер Игорь Шувалов и министр энергетики Александр Новак. Самолет с чиновниками должен был вылететь в Тегеран утром в понедельник. Однако, как рассказали собеседники газеты, Рогозин отменил визит, объяснив это «техническими причинами». Визиты Шувалова и Новака каких-либо изменений не претерпели. Ранее, как пишет газета, грядущий визит российских чиновников анонсировал посол Ирана в РФ Мехди Санаи. Его заявление появилось на сайте иранских информационных агентств Mehr и IRNA. Сообщалось, что Рогозин должен был возглавить российскую делегацию на переговорах по расширению сотрудничества РФ и Ирана в области развития технологий и обороны. Источники издания рассказали, что поводом для отмены визита стало оглашение иранской стороной информации о предстоящем визите Рогозина, хотя тот изначально просил соблюсти конфиденциальность. Как рассказали собеседники, помимо заседания комитета по науке и технологиям стороны рассчитывали обсудить «достаточно деликатные темы». В частности, «предстоял сложный разговор о причинах ориентации иранских партнеров на закупку самолетов у западных стран»: «Мы оказываем Тегерану колоссальную поддержку, а они берут технику у тех, кто их же унижает санкциями». Издание напоминает, что иранская авиакомпания Iran Air в начале декабря минувшего года подписала с американской корпорацией Boeing контракт на поставку 80 самолетов. Есть контракт и с европейской компанией Airbus, подразумевающий поставку Ирану ста воздушных судов. При этом сотрудничество с Россией куда скромнее, отмечает издание. В 2016 году «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) подписали с одной из иранских авиакомпаний «меморандум о взаимопонимании» по поставкам самолетов регионального значения Sukhoi Superjet 100. Однако документ сугубо рамочный и не носит обязывающего характера.