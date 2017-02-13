В 1920 году, когда ленинская Россия советизировала Азербайджан и Армению, Грузия всё ещё оставалась независимой, что не давало покоя Москве. В итоге, 25 февраля 1921 года в Грузии установился советский порядок. И хотя армяне, по факту, не имели никакой вины в советизации Грузии, официальная Москва обусловила свою военную агрессию именно армянским фактором, тем самым на десятилетия осложнив армяно-грузинские отношения. Проведём экскурс в историю и вспомним, как Кремль, используя армян, решил проблему захвата Грузии. https://www.youtube.com/watch?v=9sBavLdYPZo «Союз Информированных Граждан»
Армяне и провал грузинской государственности в 1921 году
- Политика - 13 Февраля 2017, 19:20