Отряды оппозиционной Свободной сирийской армии при поддержке турецких военнослужащих ведут наступление на позиции боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) в пригородах сирийского города Эль-Баб к северо-востоку от Алеппо. Об этом в субботу, 11 февраля, сообщил базирующийся в Лондоне Сирийский наблюдательный совет по правам человека (SOHR). Благодаря поддержке ВВС Турции, повстанцам удалось взять под контроль западные окраины города. Турецкие военные также пытаются продвинуться вперед на юго-западном направлении, близ дорожной развязки между Тадефом и Эль-Бабом. Как, в свою очередь, передало в субботу, 11 февраля, агентство Anadolu, в ходе боев с ИГ на севере Эль-Баба погиб один военнослужащий вооруженных сил Турции. Генштаб также сообщил о ранении одного турецкого военного. За минувшую неделю около 223 боевиков ИГ были захвачены или убиты на севере Сирии в рамках операции "Щит Евфрата", уточнили в Генштабе ВС Турции.
Сирийская оппозиция при поддержке ВС Турции вошла в Эль-Баб
- Политика - 12 Февраля 2017, 14:00