Турция: Россия знала координаты погибших при авиаударе военных

Анкара заранее предоставила российским военным координаты здания в Сирии, где во время авиаудара погибли трое турецких военнослужащих, заявил генштаб армии Турции. Кремль заявлял, что в переданных данных не было упоминания о местонахождении погибших военных. Ранее в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что воздушно-космические силы России (ВКС) при нанесении авиаудара руководствовались координатами, переданными Турцией, и "в пределах этих координат турецких военных быть не должно было". "Именно поэтому эти непреднамеренные удары имели место", - говорил он. По версии турецкого генштаба, военные находились на одних и тех же позиция в течение 10 дней и их координаты были переданы на российскую базу Хмеймим в Сирии и лично российскому военному атташе в Анкаре.