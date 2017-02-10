Предупредительный удар России по Турции

Российские ВВС «случайно» разбомбили местность, где на тот момент находились турецкие военные, трое из которых погибли, 11 ранено. «Случайность» выглядит примечательно, особенно, на фоне визита в Турцию главы ЦРУ Майка Помпео. Помпео, который известен жесткими высказываниями в адрес России, стал, фактически, первым представителем новой администрации США, посетившим Турцию. Он встречается с руководством страны, отмечается также, что в ходе визита может быть обговорена возможность совместной турецко-американской операции в сирийской Ракке. Москва, наверняка, обеспокоена данным визитом, который может «скорректировать» процесс российско-турецкого примирения и соглашения Турции и России по Сирии. Является ли инцидент «намеком» России в связи с визитом главы ЦРУ? Есть сведения, что Турция предоставила, якобы, неверные наводки о нахождении своих военнослужащих. Путин и Эрдоган поговорили по телефону по этому поводу, а также, как сообщается, договорились о дальнейших совместных действиях в Сирии.