Минобороны НКР опровергло очередную дезинформацию Азербайджана

Министерство обороны Азербайджана распространило сегодня очередную дезинформацию о том, что 9-го февраля якобы было уничтожено транспортное средство карабахских ВС вместе с экипажем, сообщает пресс-служба оборонного ведомства Нагорно-Карабахской Республики. “Министерство обороны НКР заявляет, что указанное сообщение не имеет никакого отношения к действительности. Более того, по всей вероятности, зафиксирована очередная потеря из-за неуставных отношений в вооруженных силах противника, и азербайджанская пропаганда, распространяя подобное сообщение, пытается взвалить это на карабахскую сторону”, - отметили в оборонном ведомстве НКР.