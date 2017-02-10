Москва уверена - будущий парламент Армении не сменит внешнеполитический курс

Посол России в Армении Иван Волынкин сказал, что Армения строит отношения с Европейским союзом без ущерба своим обязательствам в рамках ЕАЭС и ОДКБ.

«Оба наших государства входят в интеграционные объединения – ЕАЭС и ОДКБ, перед которыми соответственно имеются экономические и политические обязательства их участников. Исходя из приоритетности этих обязательств, естественно, отношения с ЕС строятся не в ущерб им, и все это прекрасно понимают», - сказал дипломат в интервью агентству ТАСС. Говоря о предстоящих в Армении парламентских выборах, он сказал, что Россия не видит веских причин радикального изменения внешнеполитического курса Еревана. У российского посла есть веские основания так считать – даже после унизительных и жестких ударов со стороны «союзников» Армения не делает резких движений. Причем, в вопросе отношений с Россией власти и «оппозиция», практически, не отличаются, за редким исключением. Армения сейчас пытается несколько ослабить евразийские путы. Например, вчера правительство приняло два решения – об отмене льгот при закупках для Евразийского союза и о присоединении к протоколу ВТО, упрощающему таможенные процедуры. Примечательно, что буквально несколько дней назад посол США в Армении Ричард Миллз, выступая в Армяно-американской торговой палате и говоря об инвестициях, призвал Армению, вступившую в ЕАЭС, не забывать об обязательствах перед ВТО и упростить таможенные процедуры.

Фактически, Россия не против послабления евразийских оков и согласна на некоторые экономические уступки. Россия сейчас решает главную задачу – чтобы будущий парламент Армении не сменил внешнеполитическую ориентацию.