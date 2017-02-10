МИД Армении: Руководство Азербайджана бросает вызов МГ ОБСЕ

Руководство Азербайджана, заявляя, что боевые действия в апреле 2016 года и сохранение напряженности в зоне карабахского конфликта являются внутренним делом Баку, попирает миротворческие усилия международного сообщества и бросает вызов странам-сопредседателям Минской группы ОБСЕ. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян, коснувшись последнего заявления президента Азербайджана. Как передает пресс-служба МИД РА, отвечая на соответствующий вопрос агентства Armenpress, Шаварш Кочарян заявил:

Во-первых, Азербайджан подписал с Арменией и Нагорным Карабахом бессрочные соглашения об установлении режима прекращения огня 1994г. и об укреплении режима перемирия 1995г.. Международное сообщество и имеющие мандат на осуществление посреднической миссии страны-сопредседатели МГ ОБСЕ многократно выступали с призывами неукоснительно руководствоваться вышеотмеченными соглашениями, соблюдать режим прекращения огня и урегулировать карабахскую проблему исключительно посредством мирных переговоров.

Очевидно, что возобновление Азербайджаном в апреле 2016 года боевых действий против Нагорного Карабаха является грубым нарушением международных обязательств, взятых Баку в рамках вышеуказанных соглашений, откровенным игнорированием призывов стран-сопредседателей МГ ОБСЕ и агрессией против самоопределившейся Нагорно-Карабахской Республики».

«Азербайджан, считая урегулирование карабахского конфликта своим внутренним делом, либо делает вид, что участвует в переговорах в рамках сопредседательства Минской группы, либо же участвует в переговорах, делая вид, что это его внутреннее дело. Оба варианта нацелены на провал посреднических усилий международного сообщества.

Если руководство Азербайджана выступает с подобными заявлениями, не осознавая все это, то это не освобождает Баку от ответственности за совершенные в ходе апрельской агрессии военные преступления», – подчеркнул Шаварш Кочарян.