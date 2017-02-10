СШАобеспокоены ситуацией с офисом ОБСЕ в Ереване

Мы очень обеспокоены ситуацией с офисом ОБСЕ в Ереване.Об этом заявила временно поверенный в делах США в ОБСЕ Кейт Бернес в ходе заседания Постоянного совета организации в Вене. По ее словам, этот офис как все миссии и институты ОБСЕ, важный элемент в работе организации по содействию странам-участницам в реализации обязательств ОБСЕ. «В случае если офис в Ереване будет вынужденно закрыт, это плохо отразится на Азербайджане и приверженности азербайджанского правительства обязательствам ОБСЕ. Мы призываем Азербайджан действовать конструктивно для компромиссного решения как можно быстрее, это позволит не закрывать офис ОБСЕ в Ереване».