Анкара заявила о российском авиаударе по турецким военным в Сирии. Путин принес соболезнования

Трое турецких военных погибли, еще 11 получили ранения в результате российского авиаудара на севере Сирии. Владимир Путин в телефонном разговоре с Реджепом Эрдоганом выразил соболезнования в связи с трагическим инцидентом.

В результате удара российских ВКС на севере Сирии погибли трое турецких военных, еще 11 получили ранения. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Министерства обороны Турции.

Турецкое издание Hurriyet Daily News также со ссылкой на заявление Министерства обороны сообщает, что ошибочный удар был нанесен в провинции Эль-Баб по зданию, в котором находились турецкие военные.

Кремль в свою очередь сообщил о телефонном разговоре Владимира Путина с его турецким коллегой Реджепом Эрдоганом, в котором российский президент выразил соболезнования в связи со случившимся. «Владимир Путин выразил соболезнования в связи с трагическим инцидентом, повлекшим гибель нескольких турецких военнослужащих в районе города Эль-Баб», —​ сообщала пресс-служба Кремля.