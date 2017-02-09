Белоруссию возмутило предложение исключить ее из ОДКБ

Министерство иностранных дел Белоруссии заявляет, что страна сделала свой выбор и идеи об исключении ее из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не имеют оснований, пишет interfax.ru. "Предложения об исключении Белоруссии из ОДКБ лишены правовых оснований", - заявил начальник управления информации - пресс-секретарь белорусского МИД Дмитрий Мирончик. Он отметил, что участие или неучастие в ОДКБ является сугубо добровольным делом, Белоруссия "свой выбор сделала". 8 февраля руководитель парламентской фракции правящей Республиканской партии Армении Ваграм Багдасарян заявил, что Белоруссию следует исключить из ОДКБ. Такую точку зрения он высказал после экстрадиции гражданина России и Израиля Александра Лапшина в Азербайджан.