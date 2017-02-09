Fox News сообщил о крупнейшей поставке российских ракет в Сирию

Fox News узнал о «крупнейшей поставке» российских ракет в Сирию. По данным телеканала, Россия доставила в сирийский порт Тартус 50 ракет тактического комплекса «Точка» За последние два дня ​Россия поставила Сирии 50 баллистических ракет малой дальности (БРМД). Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на американские официальные лица. По информации телеканала, в сирийский порт Тартус были доставлены ракеты комплекса «Точка» («Точка-У»), который в НАТО называют SS-21 Scarab A («Скарабей»). Fox News отмечает, что эта поставка ракет из России в Сирию стала самой крупной. Кроме того, в сюжете Fox News говорится, что не так давно с российской авиабазы в Сирии было запущено шесть баллистических ракет по позициям бойцов оппозиции. Какая группировка повстанцев подверглась удару, телеканал не сообщает. Также пока неизвестно, пользуется ли она поддержкой США.

