Fox News узнал о «крупнейшей поставке» российских ракет в Сирию. По данным телеканала, Россия доставила в сирийский порт Тартус 50 ракет тактического комплекса «Точка» За последние два дня Россия поставила Сирии 50 баллистических ракет малой дальности (БРМД). Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на американские официальные лица. По информации телеканала, в сирийский порт Тартус были доставлены ракеты комплекса «Точка» («Точка-У»), который в НАТО называют SS-21 Scarab A («Скарабей»). Fox News отмечает, что эта поставка ракет из России в Сирию стала самой крупной. Кроме того, в сюжете Fox News говорится, что не так давно с российской авиабазы в Сирии было запущено шесть баллистических ракет по позициям бойцов оппозиции. Какая группировка повстанцев подверглась удару, телеканал не сообщает. Также пока неизвестно, пользуется ли она поддержкой США.
Fox News сообщил о крупнейшей поставке российских ракет в Сирию
- Политика - 09 Февраля 2017, 13:42