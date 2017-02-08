Налбандян: Это позорище навредит имиджу его участников

«Это позорище навредит прежде всего его участникам, в имиджевом смысле», сказал сегодня в ходе Правительственного часа в парламенте министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян, комментируя экстрадицию Минском блогера Лапшина в Баку. «Все понимают, что Азербайджан пошел на это, чтобы сократить поездки в Карабах. Хотя основания, почему нужно реагировать на экстрадицию Лапшина, имеют другие формулировки. Включение сотен граждан иностранных государств, нередко официальных лиц, в «черный список» Азербайджана само по себе говорит о многом. Но это не остановит поток людей в Арцах, их число только растет. В этом направлении усилия предпринимались и будут предприниматься, хотя не обязательно об этом заявлять», сказал Налбандян. Он сказал, что, возможно, Азербайджан, привлекая другие страны, пытается нанести удар в другом направлении. «Они вышли из себя, сорвались и пытаются вывести из себя других. Мы не должны поддаваться и лить воду на мельницу Азербайджана», сказал министр.