Россия разочарована решением Беларуси экстрадировать в Баку гражданина России, блогера Александра Лапшина. Россия не волнуется за судьбу своего гражданина в бакинской тюрьме, Россия доверяет Алиеву. 2 года назад в эти дни Армению буквально трясло – 12 января солдат российской базы Валерий Пермяков расстрелял в Гюмри семью Аветисян в составе 7 человек. 6-месячного мальчика он прикончил штык-ножом. Армянское общество требовало выдачи солдата – не толпе, не куклус-клану, а армянскому правосудию. Но Россия, поправ все мыслимые и немыслимые договора и нормы, заставила Армении осуществить «правосудие» на территории российской базы и так и не позволило армянским правоохранителям и правозащитникам пообщаться с Пермяковым. Возможно, Россия спасала не Пермякова, а тайну, которую он мог раскрыть. Но Россия пошла на все, чтобы не передать своего гражданина Армении. За это главу российского Следственного комитета Бастрыкина даже наградили в Ереване – орденом Дружбы. Где сейчас Пермяков, сложно сказать – то ли на базе, то ли его перевели в Россию. Впрочем, никого это в Армении больше не интересует.