Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный получил пять лет условно по «делу «Кировлеса». Если приговор будет утвержден после рассмотрения апелляции, то политик не сможет участвовать в президентских выборах Условный срок Судья Ленинского суда Кирова Алексей Втюрин приговорил основателя ФБК Алексея Навального к пяти годам условно, передает корреспондент РБК из зала заседаний. Второй фигурант «дела «Кировлеса» Петр Офицеров получил четыре года условно. Также они должны уплатить штраф в размере 500 тыс. руб. с каждого. Основатель ФБК во время оглашения приговора отметил, что текст, который читал судья, дословно совпадает с решением по первому делу. Второй процесс по «делу «Кировлеса» начался 5 декабря, а с января заседания проходили почти каждый день. Другие судебные процессы, в которых участвовали фигуранты дела, были приостановлены. Навальный объяснял такую спешку «указанием Кремля». На последнее заседание Навальный пришел с вещами, которые могли ему понадобиться в изоляторе в случае лишения свободы. «Я не знаю, какой он [приговор] будет, но точно знаю, что он гарантированно не облегчит политический деятельности: ни конкретно моей, ни остальных независимых политиков и активистов. Еще один акт запугивания сработает не на всех, но на кого-то сработает, для того все и делается», — написал политик перед началом заседания. Подробнее на РБК: http://www.rbc.ru/society/08/02/2017/589890179a7947795fb26569