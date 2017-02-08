РПА предложила заморозить членство Беларуси в ОДКБ, ППА - Армении

Армения должна поднять вопрос о прекращении членства Белоруссии в ОДКБ. Об этом заявил в парламенте 8 февраля глава фракции правящей Республиканской партии Армении Ваграм Багдасарян. «Белоруссия уже не впервые проявляет пристрастное отношение к Азербайджану. Экстрадиция Александра Лапшина стала мелочной сделкой в обмен на орден, ранее вручённый Александру Лукашенко. Этот шаг противоречит союзническим отношениям в ОДКБ. Мы должны поднять вопрос о прекращении членства Белоруссии в этой организации», – подчеркнул глава парламентского большинства. Армения не может не ответить на беспрецедентную наглость и цинизм властей Белоруссии. Об этом заявила в Национальном Собрании 8 февраля председатель партии «Процветающая Армения», глава ее парламентской фракции Наира Зограбян. Она напомнила, что уже выступила по этому вопросу на январской сессии ПАСЕ, но необходимы более широкие действия. «Если Армения считает себя достойным государством, то нужно и заморозить членство ОДКБ, и отозвать посла, пока мы не дадим вопросу правовое решение», - отметила Зограбян.