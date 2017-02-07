Азербайджанская сторона вновь прибегла к провокациям: потерь с армянской стороны нет

Сегодня азербайджанская сторона, которая во время мониторинга ОБСЕ на линии соприкосновения азербайджанских и карабахских сил не вывела группу на передовую линию, прибегла к очередной диверсии.

Как сообщают в пресс-службе АО НКР, в районе между 17:00 и 18:50 противник открыл огонь из установленных на его территории 85-миллиметровых артиллерийских орудий типа Д-44 в направлении армянских боевых позиций на восточном направлении. В восточном и в северном (Талиш) направлении противник применил также минометы. Выпущено 46 снарядов, 22 артиллерийских и 24 минометных.

С армянской стороны потерь нет.

Министерство обороны НКР заявляет, что ответственность за провокационные действия и их последствия полностью ложится на руководство официального Баку. В случае продолжения подобных провокаций Армия обороны НКР, с целью обеспечения государственных границ Арцаха, может прибегнуть к несоразмерным мерам.