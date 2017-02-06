Лукашенко раскрыл главный секрет Путина – он не всесильный

На прошлой неделе президент Беларуси Александр Лукашенко 7 часов говорил «с общественностью» и сделал целый ряд важных заявлений. Но, пожалуй, одним из самых примечательных стал его рассказ об отношениях с Путиным и о схеме государственного управления в России.

Лукашенко вбросил в информационное пространство новую сенсацию – в России все решает не Путин. Он заявил, что говорил с Путиным о проблемах Беларуси, тот его прекрасно понял, но «не он все решает». Лукашенко намекнул на некоторые группировки в российской власти, которые не дают Путину совершать «правильные шаги».

Заявления Лукашенко на первый взгляд кажутся попыткой польстить Путину по принципу «царь добрый», однако на деле Лукашенко, фактически, заявляет о том, что в России правит не только Путин, и он не всесилен.

Тезис о всесильности Путина с некоторых пор стал основной идеологией российской власти, которая пытается стлой сохранить и восстановить имперские границы. Этот тезис был главным и в Армении, когда Россия буквально силой впихнула Армению в Евразийский союз. Тогда в Армении говорили, что Путин всесильный, и если Армения пойдет ему наперекор, то Россия легко устроит переполох в Карабахе, и будет еще хуже.

Потом, когда Украина, все же, решила пойти наперекор России и потеряла Крым, а российские «настамнеты» вторглись в Донбасс, «умные» люди» в Армении не упустили момента, чтобы сказать: «Видите, Путин на все способен».

Теперь Лукашенко оспаривает этот тезис. Он словно предупреждает Путина, что если тот не покажет свою всесильность, то говорить в России будут уже не с ним, а с другими.

Президенты, конечно, могут многое сделать, даже одним твитом, но миф о всесильности иногда работает сильнее самих президентов. И Лукашенко раскрыл этот секрет.