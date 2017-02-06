WSJ узнала о планах команды Трампа «вбить клин» между Россией и Ираном

США ищут пути, чтобы «вбить клин» в отношениях России и Ирана, узнала WSJ. Целью этого, по словам источника в администрации Трампа, являются завершение конфликта в Сирии и борьба с ИГИЛ Администрация президента США Дональда Трампа ищет пути, чтобы нарушить дипломатическое и военное сотрудничество России и Ирана. Таким образом Вашингтон надеется активизировать борьбу с «Исламским государством» (организация признана террористической и запрещена в России) и положить конец конфликту в Сирии. Об этом The Wall Street Journal (WSJ) рассказали высокопоставленный представитель администрации и источники в европейских и арабских странах. Чиновник в администрации Трампа заявил, что у Вашингтона «нет иллюзий» по поводу России. В то же время он подчеркнул, что Белый дом не рассматривает Москву как «экзистенциальную угрозу», какой она была для США во время холодной войны с СССР. При этом Трамп нацелен на сдерживание Ирана. «Есть клин, который можно вбить между Россией и Ираном, и мы готовы рассмотреть этот вариант», — сказал источник в Белом доме. «Между Россией и Ираном существуют разногласия. Неясно, что [президент России Владимир] Путин потребует в обмен на ослабление союза этих стран», — сказал источник издания из Европы, который в последние недели провел переговоры по этому вопросу в Совете национальной безопасности Белого дома. Ряд российских экспертов в США в разговоре с газетой предположили, что убедить Москву пойти на разрыв в Тегераном будет «крайне трудно». «Если Кремль сократит свои поставки оружия в Иран, он, скорее всего, будет ждать ослабления санкций», — сказал президент Центра национальных интересов в Вашингтоне Дмитрий Саймс. ​​

