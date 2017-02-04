Не будет ни Таможенного кодекса, ни армянского генсека ОДКБ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил отозвать представителей страны из таможенных органов Евразийского экономического союза ЕАЭС. «Я не подписал Таможенный кодекс (ЕАЭС), потому что многое, что должно было быть, не работает. Более того, я поручил отозвать основных наших специалистов из таможенных органов (ЕАЭС)», — сказал он. «Почему они там сидят и получают зарплату? Даже не зарабатывают, а получают», — добавил Лукашенко. Он считает, что первым шагом должно стать решение проблем, связанных с изъятиями товара и различными ограничениями. «Без решения этих проблем я не прикоснусь к этому кодексу», — подчеркнул президент Белоруссии. По его словам, за последний год товарооборот в ЕАЭС упал на 40%. Лукашенко отказался ехать на предстоящий саммит Союзного государства в Москву. В декабре он демонстративно пропустил саммит ЕАЭС и ОДКБ в столице России. Из-за его отсутствия, фактически, не было принято два важных решения – не может вступить в силу Таможенный кодекс и не был назначен генсек ОДКБ. Как известно, генеральным секретарем ОДКБ должен стать представитель Армении. Назначение предварительно отложено до апреля, когда состоится очередной саммит. Но если Лукашенко так и не сможет решить вопросы с Путиным, возможно, апрельского саммита тоже не будет. И тогда у Евразийского союза не будет Таможенного кодекса, а у ОДКБ – генсека. Лукашенко стал главным «троллем» Евразийского союза и ОДКБ. Он не выходит из этих союзов, но и не перестает троллить, выбивая для себя преференции.