Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) приступил к проведению учений в провинции Семнан после того, как США ввели санкции в ответ на испытания Тегераном баллистической ракеты, передает РИА Новости. Согласно сайту элитных подразделений Sepahnews, учения военно-космических сил КСИР, начавшиеся в субботу утром, призваны продемонстрировать готовность Ирана противостоять угрозам. В лозунге, под которым проходят учения, фигурируют слова "презрение к санкциям и угрозам". В маневрах будут использованы различные ракетные и радиолокационные системы иранского производства. Во время учений будут задействованы ракетные комплексы "Тебес", "Сайад-2", "Севвом-э Хордад". Зона поражения ракетного комплекса "Тебес" составляет до 60 километров, высота полета до 30 километров. Комплексы "Сайад-2" и "Севвом-э Хордад" имеют схожие по дальности и высоте характеристики, составляющие 75 и 30 километров. Иран 29 января провел испытания баллистической ракеты средней дальности. Испытательный пуск был произведен в окрестностях города Семнан в 225 километрах от Тегерана. Ракета пролетела примерно 966 километров перед тем, как взорваться. Глава Минобороны Ирана Хосейн Дехган назвал испытания успешными. В ответ на действия Тегерана США в пятницу расширили санкционный список, включив в него 13 физических лиц — граждан Ирана, ОАЭ, КНР, Кувейта и Ливана. Также в список вошли 12 компаний, базирующихся в Иране, Ливане, КНР и ОАЭ. Санкции касаются иранской программы создания баллистических ракет и поддержки ливанской шиитской группировки "Хезболлах", которую Вашингтон считает террористической.