Белый дом объявил о пересмотре политики в отношении Кубы

Администрация президента Дональда Трампа полностью пересматривает политику США в отношении Кубы, рассказал пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер. Теперь основное внимание будет уделено политике Кубы в отношении прав человека, передает Рейтер со ссылкой на Спайсера. Других подробностей пока нет. В 2015 году США ослабили торговое эмбарго против Кубы, отменив ограничения на поездки и разрешив открытие на Кубе представительств компаний.