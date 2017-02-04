США ввели новые санкции против Ирана

Минфин США объявил о расширении санкций против Ирана в ответ на испытания исламской республикой баллистической ракеты. Ранее Дональд Трамп пообещал не быть добрым с «играющим с огнем» Ираном США расширили санкции против Ирана. Это следует из сообщения, размещенного на сайте Минфина США. В санкционный список вошли 13 физических лиц и 12 организаций. В частности, под санкции попали некоторые компании из Ирана, а также Китая, Ливии и ОАЭ. Новые санкции, как заявил Минфин, введены в связи с иранской ракетной программой, а также «дестабилизирующими действиями в регионе». Большинство из попавших под ограничения юрлиц и физлиц имеют отношение к поставкам Ирану технологий для развития иранской ракетной программы. Также ограничения коснулись юрлиц и физлиц, которые, по данным американской стороны, поддерживали радикальное движение «Хезболла». Ужесточение санкций последовало, после того как президент США Дональд Трамп накануне заявил, что объявил «официальное предупреждение» Ирану после запуска баллистической ракеты. В пятницу, 3 февраля, Трамп вновь подверг критике действия иранских властей. «Иран играет с огнем, они не ценят, как «добр» был к ним президент Обама. Я не таков!» — написал американский президент на своей странице в Twitter.

