Гендиректор Еврокомиссии по расширению провел встречи в Армении

Президент Серж Саргсян сегодня принял находящегося в Армении с региональным визитом генерального директора Европейской Комиссии по вопросам соседства и переговоров по расширению Кристиана Даниельсона. Серж Саргсян с удовлетворением констатировал, что с точки зрения сотрудничества Армении и Евросоюза последние два года выделялись активностью: ощутимо оживился политический диалог, расширилось сотрудничество в различных сферах. В этом контексте он подчеркнул важность взаимных визитов высокого уровня, упомянув о недавних визитах в Армению председателя Совета Европы Дональда Туска, высокого представителя Евросоюза по вопросам внешней политики и безопасности Федерики Могерини и других высокопоставленных должностных лиц. Подчеркнув, что между Арменией и Евросоюзом активно продолжаются переговоры по новому рамочному соглашению, собеседники обоюдно выразили надежду, что в ближайшем будущем процесс войдет в завершающую стадию. Кристиан Даниельсон подчеркнул важность ожидаемого визита Президента РА в Брюссель, который, по его убеждению, придаст новую энергию развитию взаимодействия. В ряду важных достижений сотрудничества Армении и Евросоюза, Президент Республики отметил принятие Советом ЕС решения об утверждении мандата переговоров вокруг общей авиационной зоны с Арменией и заверил, что наша страна и впредь готова к продвижению взаимодействия с Европейским союзом в сферах стимулирования реформ, передвижения, эффективного управления, демократии, прав человека, экономического сотрудничества и других представляющих взаимный интерес отраслях. Серж Саргсян выразил благодарность за усилия и ресурсы, которые Евросоюз вкладывает в этот процесс, в том числе, за помощь оказанную перед предстоящими парламентскими выборами РА. На встрече обоюдно подчёркнута важность переговорного процесса вокруг приоритетов Партнерства. Глава МИД Армении Эдвард Налбандян провел встречу с делегацией во главе с генеральным директором Еврокомиссии по расширению Кристианом Даниельсоном. Эдвард Налбандян отметил, что расширение отношений с ЕС занимает важное место во внешней политике Армении. Собеседники обсудили процесс переговоров по созданию нового правового документа о сотрудничестве Армения-ЕС. Стороны выразили надежду на то, что в скором будущем переговоры успешно завершатся. Налбандян и Даниельсон коснулись программ ЕС с участием Армении. С удовлетворением было констатировано углубление сотрудничества по разным сферам. Министр Налбандян представил собеседнику усилия Армении и сопредседателей МГ ОБСЕ, направленные на мирное урегулирования нагорно-карабахского конфликта.