Лукашенко прокомментировал информацию о выходе Белоруссии из ЕАЭС

Информация о том, что Белоруссия планирует выйти из ЕАЭС и Союзного государства, является полным вымыслом. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с представителями общественности, белорусских и зарубежных СМИ, сообщает БЕЛТА.

Агентство Regnum 2 февраля со ссылкой на источник написало, что Белоруссия хочется выйти из ЕАЭС, ОДКБ и, «возможно», из Союзного государства России и Белоруссии.

Как отметил Лукашенко, подобная информация появляется, так как есть люди, которым она выгодна. «Что касается заседания союзного Совета министров, Высшего государственного совета, поездки на саммит ЕАЭС, мое было четкое понимание и требование в этом плане: о чем говорить, если не решаются вопросы, о которых мы договорились?» — сказал президент Белоруссии. "Их надо решить, ибо мы в позор превращаем эти все заседания Союзного государства. Вопросы не решаются, а мы заседаем. О чем разговор? Надо решать их", - подчеркнул белорусский лидер. Президент напомнил, что Беларусь никогда не была против интеграционных проектов, а выступала инициатором всех их. "Мы готовим очень широкую информацию (работает целая группа ученых, специалистов) по белорусско-российским отношениям. Я помню, как начинался Таможенный союз... Почему мы туда пошли? Мы рассчитывали, что этот союз будет основан на равноправии, будут созданы равные условия. Это главное, без этого не бывает союза. Если неравные условия, то зачем туда идти, ради чего?" - задал риторический вопрос белорусский лидер.