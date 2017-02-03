В Сенате объявлено о новом расследовании российского вмешательства

Голос АмерикиРеспубликанец Линдси Грэм и демократ Шелдон Уайтхаус начали двухпартийное расследование Двое американских сенаторов заявили, что начинают двухпартийное расследование действий России, направленных на вмешательство в американские выборы и демократические выборы в других странах. Республиканец Линдси Грэм и демократ Шелдон Уайтхаус заявили в Подкомитете по преступности и терроризму, который они возглавляют, что по мере выяснения обстоятельств российского вмешательства проведут и закрытые, и публичные слушания. «Наша цель проста – пролить как можно больше света на российскую деятельность, направленную на подрыв демократии, – говорится в совместном заявлении сенаторов. – В своих усилиях мы будем руководствоваться убеждением, что наш долг – следовать за фактами, куда бы они ни привели». Американское разведсообщество в прошлом году пришло к выводу, что Россия пыталась вмешаться в американские выборы, чтобы помочь победе Дональда Трампа и навредить Хиллари Клинтон. При этом нет указаний на то, что российские усилия действительно повлияли на результаты голосования. По словам Грэма и Уайтхауса, их цели таковы: добиться полного понимания роли России в американских выборах; узнать больше о методах, которые Россия использовала для воздействия на другие демократические государства, и найти способы предотвратить любое вмешательство в будущем. «Я не удовлетворюсь, пока Конгресс и Белый дом не объединят усилия и не накажут Россию за попытки вмешаться в наши выборы», – сказал Грэм в интервью CNN. «Не думаю, что они изменили результаты, но они явно пытались ими манипулировать, – добавил Грэм, отметив, что составляет резолюцию, призванную наказать Россию за эти попытки. – Против России необходимо ввести новые санкции за вмешательство в наши выборы». Грэм добавил, что президенту Трампу не следует проявлять снисхождение в отношении президента Владимира Путина. «Если Дональд Трамп простит Путина за то, что он пытался сделать на выборах, это будет громогласным свидетельством слабости, и мир станет более нестабильным», – заявил Грэм, который был соперником Трампа во время прошлогодних республиканских праймериз.