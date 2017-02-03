Лукашенко: Без российской нефти мы обойдемся

Беларусь может обойтись без российской нефти, хотя это и будет трудно. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с представителями общественности, белорусских и зарубежных СМИ, передает корреспондент БЕЛТА. "Без российской нефти мы обойдемся", - сказал глава государства. Он также сказал, что пока является президентом, ни один камень не будет брошен в русского человека. Мы не нарушили ни одного договора с Россией, сказал Лукашенко.