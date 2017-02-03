Армения и Иран активизируют сотрудничество в сфере обороны

В последний день официального визита в Исламскую Республику Иран делегация во главе с министром обороны Армении Вигеном Саркисяном побывала в компании “Этка”, занимающейся тыловым обеспечением армии. Затем состоялась встреча Вигена Саркисяна с советником духовного лидера Ирана по вопросам внешней политики Али Акбаром Велаяти. Высоко оценив насчитывающую века армяно-иранскую дружбу, собеседники выразили уверенность в том, что это - важная предпосылка для непрерывного углубления отношений. Али Акбар Велаяти отметил, что Иран и Армения уже эффективно взаимодействуют в ряде отраслей экономики, и выразил надежду, что официальный визит министра обороны Армении в Иран простимулирует сотрудничество также в оборонной сфере. В ходе встречи обсуждались как вопросы двустороннего, так и многостороннего сотрудничества, в частности темы, представляющие региональный интерес. Виген Саркисян и Али Акбар Велаяти выразили уверенность в том, что возникновение новых очагов напряженности нанесет серьезный ущерб региональной безопасности, следовательно, необходимо объединить усилия для предотвращения распространения терроризма и экстремизма. Речь также зашла о карабахской проблеме. Собеседники подчеркнули, что проблема не имеет военного решения и добиться урегулирования можно исключительно политическим путем.