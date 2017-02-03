Глава МИД ФРГ разошелся с Трампом в оценке конфликта на востоке Украины

Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль (Sigmar Gabriel), первым из членов германского правительства посетивший Вашингтон после вступления в должность нового президента США, разошелся с Дональдом Трампом в оценке конфликта на востоке Украины, отношения к России и проблемы миграции в Европу. Об этом министр иностранных дел Германии заявил в четверг, 2 февраля, в столице Соединенных Штатов, не уточняя детали. Во время визита в Вашингтон Габриэль провел встречу со своим американским коллегой Рексом Тиллерсоном и вице-президентом США Майком Пенсом. С ними у руководителя внешнеполитического ведомства Германии, по его собственному признанию, напротив, наблюдалось значительное сходство политических взглядов. "Я был очень рад тому, что у нас обнаружилось общее понимание по широкому спектру тем", - цитирует Зигмара Габриэля агентство dpa. По словам министра, как Тиллерсон, так и Пенс привержены усилению позиций Европы. Они не считают, что выход Великобритании из Евросоюза (Brexit) является началом конца ЕС, отметил министр. Затронута была и тема отмены санкций против России. По мнению Габриэля, речь об этом может зайти только после того, как будет достигнут существенный прогресс в реализации минских договоренностей. Тиллерсон и Пенс также не стали высказываться против данного подхода, отметил глава МИД Германии. Габриэль напомнил США о Декларации независимости В ходе визита в американскую столицу Зигмар Габриэль посетил библиотеку Конгресса США, где демонстративно зачитал выдержки из немецкого перевода Декларации независимости США. Особенно министр заострил внимание на одной из цитат: "Мы считаем за очевидные истины, что все люди сотворены равными, что им даны их Творцом некоторые неотъемлемые права, в числе которых находятся жизнь, свобода и право на счастье". Посещение библиотеки Конгресса было включено в программу визита по инициативе немецкой стороны, уточняет агентство AFP.