Белоруссия не спешит из ЕврАзЭС и ОДКБ

Информированные российские и белорусские источники “Ъ” в интеграционных структурах двух стран опровергают появившиеся сегодня сообщения о том, что Белоруссия намерена выйти из состава Евразийского экономического союза (ЕврАзЭС) и Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Ясность в вопрос внесет в пятницу белорусский лидер Александр Лукашенко, который намерен провести большую пресс-конференцию. О том, что Белоруссия не собирается выходить из ЕврАзЭС и ОДКБ, “Ъ” сегодня сообщили сразу несколько информированных российских и белорусских источников в интеграционных структурах двух стран. Ранее сегодня агентство Regnum со ссылкой на некий неназванный источник сообщило, что Минск ведет подготовку к выходу из ЕврАзЭС, ОДКБ и, возможно, Союзного государства России и Белоруссии. Как сообщает Regnum со ссылкой на источник, «в Москве с пониманием относятся к желанию власти республики быть независимым государством по аналогии с “братской Украиной”». Новость о намерениях Минска прозвучала на следующий день после того, как глава ФСБ России Александр Бортников приказал установить пограничную зону в регионах РФ, граничащих с Белоруссией. Как говорится в обнародованных на портале правовой информации России документах, это сделано для «создания необходимых условий охраны государственной границы РФ». Ранее пограничной зоны между Россией и Белоруссией не существовало вовсе, потому что страны входят в Союзное государство. Как поясняют эксперты, такой шаг мог стать реакцией на подписание Минском 9 января соглашения о безвизовом режиме с 80 странами, в числе которых все члены Евросоюза и США. «Мы уважаем суверенитет Беларуси, но нас немножко настораживает этот указ о безвизовом въезде в национальный аэропорт граждан 80 стран. Мы не говорим, что это плохо или хорошо. В Россию, положим, без виз въезжают граждане более 100 стран. Но не сразу же»,— заявил сегодня журналистам посол РФ в Минске Александр Суриков. Об этом сообщает «Коммерсантъ».