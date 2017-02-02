Азербайджан открестился от попавшего в плен солдата

"Информация о провокации со стороны подразделений Вооруженных сил Азербайджана на линии фронта и о потерях, распространенной армянской стороной, является ложью. На фронте не было никаких активных боевых действий. Что касается Эльнура Гусейнзаде, то он во время воинской службы систематически нарушал воинскую дисциплину, не выходил на службу, а впоследствии был демобилизован из рядов Вооруженных сил, и в настоящее время не состоит в Вооруженных силах Азербайджана", - говорится в экстренном заявлении пресс-службы Министерства обороны Азербайджана, направленном в редакцию haqqin.az. Минобороны Армении распространило сообщении о пленении рядового Гусейнзаде Эльнура вблизи села Талиш.