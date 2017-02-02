Президент Украины Петр Порошенко намерен провести в стране референдум, на который будет вынесен вопрос о вступлении в НАТО. Об этом заявил сам украинский лидер в интервью изданиям немецкой медиагруппы Funke, опубликованном в четверг, 2 февраля, газетой Berliner Morgenpost. Порошенко заявил о "необходимости НАТО" и сообщил, что, если украинцы проголосуют за вступление страны в альянс, он сделает все возможное для этого. "4 года назад лишь 16 процентов жителей поддерживали вступление в НАТО. Сейчас таких 54 процента", - сказал президент Украины. Помимо этого Порошенко подчеркнул, что "гордится" быть президентом страны, в которой более 70 процентов жителей поддерживают Евросоюз. "Во времена Brexit и правых популистов это впечатляет", - заметил он. Украинский лидер считает, что его страна находится на правильном пути для выполнения всех условий, требуемых при вступлении в ЕС. Порошенко полагает, что Европе "следует понимать, что с Украиной она будет более безопасной, более надежной и более счастливой". Глава украинского государства высказал мнение, что Евросоюзу следует бороться с правым популизмом, создавая противовес пропаганде, которая в том числе идет из России. Он предположил, что для ЕС было бы правильным шагом основать при участии ряда стран русскоязычный телеканал. В этом случае европейские избиратели, родившиеся в странах СССР, более не находились бы под влиянием "пропагандистских вещателей", располагая альтернативным источником информации. Петр Порошенко назвал и Ангелу Меркель (Angela Merkel), и ее соперника в борьбе за пост канцлера Мартина Шульца (Martin Schulz) "блестящими" политиками. "Я буду уважать выбор немецкого народ - пока они не проголосуют за популистов", - добавил украинский президент.
Порошенко рассказал о планах референдума по вступлению в НАТО
- Политика - 02 Февраля 2017, 11:09