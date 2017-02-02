Новый госсекретарь США Рекс Тиллерсон принял присягу

Экс-глава нефтегазовой корпорации ExxonMobil Рекс Тиллерсон приведен к присяге в качестве госсекретаря. Церемонию, которая состоялась в присутствии президента Дональда Трампа, провел вице-президент США Майк Пенс. Ранее в этот же день американский сенат официально утвердил Тиллерсона на пост главы Госдепартамента США 56 голосами против 43. Выдвигая Тиллерсона на этот пост, президен США Дональд Трамп отметил, что у него есть упорство, богатый опыт и глубокое понимание геополитики, несмотря на отсутствие опыта работы в дипломатической сфере. Тиллерсон- не только крупный бизнесмен, как и Трамп: он много лет работал c Россией, с которой Трамп надеется улучшить отношения. В 1990-х годах Тиллерсон руководил проектом Exxon на Сахалине и наладил рабочие отношения с Путиным. В 2011 году его корпорация подписала с "Роснефтью" соглашение о совместной нефтедобыче в Арктике и в Сибири. 11 января Тиллерсон выступил с речью, в которой заявил, что Россия представляет угрозу, но в то же время призвал к честному и открытому диалогу с Москвой.