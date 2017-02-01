Европарламент не откладывал голосование по безвизу для Грузии - РосСМИ распространяют фейк

Крупнейшее российское информационное агентство ТАСС, со ссылкой на неназванный источник в пресс-службе Европарламента, распространило фальшивую новость о процессе голосования по либерализации визового режима для граждан Грузии. ТАСС написал, что якобы Европарламент отложил голосование по договоренности по безвизовому режиму для Грузии, которое назначено на завтра 2 февраля. «До настоящего момента отмена виз была практически необратимым процессом, для их повторного введения необходимо было денонсировать соглашение о безвизовом режиме, что Евросоюзу было бы крайне сложно сделать, поскольку для этого требуется единогласное решение всех стран сообщества», — пишет ТАСС. Как заявил журналист корреспондент «Радио Свобода» в Брюсселе Рикард Йозвиак изданию "СОВА", распространенная российским агентством информация является фейком. «Это фейковая новость из России. Такого не может быть. Ни одна политическая сила в Европарламенте не выступала с требованием отложить рассмотрение грузинского вопроса», — сказал Йозвиак. Завтра Европарламент поддержит вопрос визовой либерализации для Грузии. Об этом заявил председатель комитета Европарламента по иностранным делам Дэвид Макаллистер после встречи со спикером парламента Грузии Ираклием Кобахидзе. «Думаю, что завтра Европарламент поддержит визовую либерализацию. Завтра для Грузии большой день. Для этого трудились обе стороны», -сказал Макаллистер. Европарламент проголосует за отмену визового режима для Грузии 2 февраля. В Брюсселе уже находится парламентская делегация Грузии во главе со спикером законодательного органа Ираклием Кобахидзе.