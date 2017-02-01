В Конгресс США внесли резолюцию о применении военной силы против Ирана

В Конгресс США внесена резолюция о разрешении президенту страны использовать военную силу против Исламской Республики Иран в том случае, если та попытается получить ядерное оружие. Текст документа размещен на сайте Конгресса. В нем указывается, что «Соединенные Штаты должны сделать все необходимое, чтобы гарантировать невозможность получения Ираном ядерного оружия». Отмечается, что «подобное стремление будет и впредь дестабилизировать регион» и «представляет угрозу не только для США, но и для их союзников». Как следствие, американский президент наделяется правом использовать вооруженные силы против Ирана, чтобы не допустить получения им ядерного оружия, если сочтет необходимым. Резолюция внесена демократом Элси Хастингсом, одним из самых последовательных противников ядерной сделки с Ираном. Об этом сообщает Лента.ру.