Совбез ООН призвал немедленно прекратить бои на востоке Украины

Совет Безопасности ООН по итогам заседания, прошедшего во вторник, 31 января, выразил "серьезную обеспокоенность" из-за "опасного обострения ситуации" на востоке Украины и призвал к немедленному прекращению насилия. "Члены Совета Безопасности выражают полную поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины", - говорится в заявлении. Помимо этого, в нем осуждается применения на линии разграничения оружия, запрещенного минскими соглашениями, что привело к гибели людей, включая мирных жителей. Постпред Украины при ООН Владимир Ельченко сообщил также, что на четверг, 2 февраля, намечена открытая встреча Совета Безопасности. Председательствовать на этой встрече должна украинская сторона. Представители специальной мониторинговой миссии ОБСЕ отметили, что ситуация в Авдеевка начала усугубляться с 29 января. На данный момент доступ наблюдателей к территориям по обе стороны линии разграничения в районе Авдеевки сильно осложнен. Первый заместитель главы миссии Александр Хуг заметил, что в эскалации обстановки виновны обе противоборствующие стороны. По его словам, необходимо как можно скорее дать доступ ремонтным бригадам для восстановления сетей электропитания и водоснабжения.