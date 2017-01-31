Глава МИД Армении отчитался за 2016 год

Гамбургское заявление Минской группы ОБСЕ еще раз подтвердило, что подходы Армении и международного сообщества к решению карабахского конфликта созвучны. Об этом говорится в отчете МИД Армении за 2016 год. «В 2016 году Армения продолжила совместные со странами-сопредседателями Минской группы ОБСЕ усилия, направленные на мирное урегулирование карабахского конфликта. Азербайджан, противясь предложениям стран сопредседателей по решению карабахского конфликта, как и раньше, предпринимал попытки сорвать переговорный процесс, месяцами отказываясь встречаться даже с сопредседателями МГ ОБСЕ, стремясь перевести обсуждение вопроса на другие международные площадки. 22 января сопредседатели выступили с заявлением, в котором вновь подтвердили, что сопредседательство Минской группы ОБСЕ остается единственным согласованным форматом, обладающим международным мандатом на решение конфликта, и призвали воздержаться от шагов, угрожающих мирному процессу», говорится а докладе. Сопредседатели Минской группы ОБСЕ предложили сторонам нагорно-карабахского конфликта провести встречу в рамках предстоящей в Мюнхене конференции по безопасности. Об этом заявил министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян 31 января на пресс-конференции по итогам 2016 года. Об этом сообщает news.am. Министр напомнил, что Армения не отказывается от встреч с посредниками. Однако по части встречи с главой МИД Азербайджана окончательное решение пока не принято. В этой связи глава МИД напомнил, что азербайджанская сторона периодически пытается исказить суть или даже факт встречи. Переговоры по урегулированию нагорно-карабахского конфликта идет на основании Мадридских принципов. «Неоднократно говорилось, что они представлены как единое целое. То есть принципы - единое целое, пакет. Однако пакет предполагает поэтапное решение», - отметил Эдвард Налбандян. Отвечая на вопрос о роли России в урегулировании, министр заметил, что у России, как и у США и Франции, большая роль. «Три страны-сопредседателя вместе работают. Обвинять надо не посредников, а Баку. Отсутствие конструктивного подхода со стороны Баку мешает продвижению процесса», - отметил министр, добавив, что Азербайджан видит только один из трех принципов, а заодно продолжает угрожать применением силы. Касательно позиции Армении в случае, если Азербайджан будет упорствовать в невыполнении венских договоренностей, министр напомнил, что подобная ситуация возникает не впервые. В то же время он подчеркнул, что нет альтернативы переговорам. «Армения и сопредседатели продолжают усилия для достижения такого варианта, который обеспечит права и безопасность народа Нагорного Карабаха», - заявил министр. Международное сообщество должно урезонить руководство Азербайджана, потерявшего чувство реальности. Комментируя предпринятую 29 декабря азербайджанской стороной диверсию, министр отметил, что возможных объяснений происшедшего три. По его словам, либо это приказ руководство Азербайджана, либо инициатива местных командиров, либо дело рук диверсантов. «Все варианты - плохо. Первый вариант вне комментариев. Хотя вне сомнений, что руководство Азербайджана способно дать такой приказ, так как именно Баку отказывается укреплять режим перемирия. Если второй вариант- это значит, что в азербайджанской армии царит бедлам. Командиры могут плевать на руководителей и предпринимать шаги с непредсказуемыми последствиями. Третий вариант – показатель того, что азербайджанское общество зомбируется», - отметил министр. Министр сказал, что Армения никогда не нарушала обязательства по поводу возвращения тел. «Кто бы говорил о нарушении гуманитарного права. Самый вопиющий пример действий Азербайджана – когда они не позволили подойти к сбитому вертолету выяснить, есть ли там живые люди. Или по методу ИГИЛ расправлялись с людьми. Или героизируют преступников», - напомнил министр. Министр также напомнил, что Армении приходится в одиночку проводить следствие, все то, что было бы возможно проводить сообща в случае существования механизмов расследования инцидентов. Об этом сообщает news.am. Глава МИД напомнил, что Азербайджан пытается поставить под сомнение венские и санкт-петерургские договоренности, или же исковеркать их до неузнаваемости. В итоге посредники вынуждены постоянно вновь и вновь повторять, что перемирие должно безоговорочно соблюдаться, а договоренности безоговорочно выполняться. «Это главное, чем руководствуются Армения и сопредседатели для продвижения процесса», - отметил министр. Дело Александра Лапшина не может стать прецедентом. «В Карабах ездили и будут ездить. В списке МИД АР около 500 имен представителей самых разных сфер. Кто-то может экстрадировать их? Несмотря на все усилия Азербайджана, поток посетителей, в том числе туристов, в НКР увеличивается. Так что, у Азербайджана нервы сдают, и его действия вредят ему самому и тем, кто пытается потакать этим действиям», - заявил министр. Решение о том, что следующим генеральным секретарем ОДКБ должен стать представитель Армении – общее решение стран-участниц организации, звявил Эдвард Налбандян. По его словам, недавно секретариат ОДКБ провел заседание и принял решение по данному вопросу. Проект решения отправлен МИД стран-участниц для подтверждения. Он будет представлен на следующем саммите ОДКБ. Сроки проведения саммита будут определены в скором времени. Попытки ограничить деятельность ереванского офиса ОБСЕ привели к тому, что Азербайджан противопоставил себя организации и оказался в весьма нелепом положении, отметил Эдвард Налбандян. По словам главы МИД, его недавний визит в Вену и встречи с действующим председателем ОБСЕ и генеральным секретарем организации были связаны с решением данного вопроса. «Визит в Вену состоялся по нашей инициативе, встречи прошли в атмосфере взаимопонимания», - констатировал глава МИД. Как сообщил министр, на заседании Постоянного совета председательствующей Австрией было заявлено, что одна страна (подразумевается Азербайджан) выразила озабоченность тем, что ереванский офис ОБСЕ якобы занимается деятельностью, не подобающей ее мандату. «Речь шла о программе разминирования. В действительности это программа не разминирования, а информирования. ОБСЕ была вынуждена направить миссию в регион, после чего был представлен отчет том, что заявления не соответствуют действительности. Несмотря на это Азербайджан продолжал упорствовать, и пошел дальше, заявив, что офис не должен заниматься деятельностью, «нарушающей интересы АР». То есть 17 лет все было хорошо, и вдруг появились «угрозы интересам». То есть Азербайджан предпринял демарш против ОБСЕ, обвиняя в угрозах безопасности. В итоге было предложено воздержаться от реализации программы, которую не мы предлагали. Мы не стали возражать. ОБСЕ высоко оценила конструктивный подход Армении», - отметил глава МИД. Переговоры с ЕС вокруг нового правового основания развития сотрудничества подходят к заключительному этапу, заявил Эдвард Налбандян. Глава МИД напомнил, что в ходе стартовавших в декабре 2015 г. переговоров состоялись 9 раундов. В феврале будет 10 раунд. «Думаю, мы подходим к заключительному этапу. Большая часть положений согласована», - отметил министр, добавив, что в скором времени ожидается визит высокой делегации из ЕС.