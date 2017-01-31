Генерал Тафанели: При Трампе армяно-американское военное сотрудничество продолжит углубляться

Радио АзатутюнАрмяно-американские отношения в военной сфере продолжают углубляться, и при президенте Трампе американская сторона не намерена отступать от своих обязательств. Об этом в интервью Радио Азатутюн заявил командующий Национальной гвардией американского штата Канзас, генерал-майор Ли Тафанели. Военное сотрудничество Армения-США с американской стороны координирует командование Национальной гвардии Канзаса. «Я хотел бы отметить, что наше сотрудничество в сфере безопасности сегодня как никогда тесное. Мы действительно очень рады подобному сотрудничеству, которое у нас есть с Республикой Армения с 2003 года, и каждый год качество наших отношений, нашего взаимодействия улучшается», - сказал генерал Тафанели. Возглавляемая Тафанели американская военная делегация находилась в Ереване для участия в мероприятиях, посвященных 25-летию Вооруженных сил Армении. На днях американского генерала принял министр обороны Армении Виген Саргсян. В ходе этой встречи стороны выразили готовность углублять сотрудничество. «Министр Саргсян сказал, что у нас есть широкие возможности для обсуждения двустороннего взаимодействия. Министр выразил желание коснуться некоторых элементов нашего сотрудничества. В частности, уже на протяжении многих лет развитие военно-медицинских возможностей является одним из ключевых компонентов [сотрудничества]. Мы также работаем в направлении подготовки военных врачей, а также в направлении создания профессиональной системы прапорщиков и оказании поддержки этой системе. Мы также работаем по ряду других направлений, которые являются взаимовыгодными для Республики Армения и штата Канзас», - сказал в интервью американский генерал. По словам командующего Национальной гвардией Канзаса, в США удовлетворены военным сотрудничеством с Арменией. «По моему мнению, я могу говорить о штате Канзас, мы, как американский штат-партнер Армении, очень довольны армяно-американским [военным] сотрудничеством. В течение года мы реализуем около 15 проектов. Для нашего штата это большая возможность для сотрудничества с армянскими военными партнерами. Это также позволяет армянской стороне направлять представителей в США для тренингов. У нас впечатляющее число совместных программ, и сейчас мы работаем над улучшением качества этих программ, потому что с течением времени наше сотрудничество продолжает расширяться. Сейчас мы сосредоточены на улучшении качества нашего сотрудничества», - продолжил Ли Тафанели. На вопрос Радио Азатутюн, выступала ли армянская сторона после апрельской войны 2016 года с инициативой начать также военно-техническое сотрудничество с США (в том числе в сфере приобретения и ремонта вооружения) и еще больше углубить двусторонние военные отношения, Тафанели ответил: «Наше сотрудничество с Арменией в эти годы было стабильным. Никаких изменений мы не заметили. Обе стороны взяли на себя обязательство продолжать наше сотрудничество в сфере безопасности, и мы очень рады играть роль в этой сфере». Командующий Национальной гвардией Канзаса исключил, что при президенте Дональде Трампе армяно-американские отношения могут пережить регресс. «Мы настроены очень позитивно, сотрудничество продолжает углубляться. Повторю: мы очень привержены нашему сотрудничеству с Арменией, и это не изменится. Мы воодушевлены в связи с теми возможностями, которые запланировали на этот год. Мы продолжим работать в рамках нашего сотрудничества», - в беседе с Радио Азатутюн сказал командующий Национальной гвардией американского штата Канзас, генерал-майор Ли Тафанели. По данным посольства США в Армении, начиная с 2002 года, в рамках программы зарубежного военного финансирования США выделили Армении 48 млн долларов. Это позволило Армении приобрести предназначенные для солдат защитные средства, средства радиосвязи и систему мобильного полевого госпиталя, а также дало возможность отремонтировать учебные территории, которые позволяют подготовиться к миротворческим миссиям.