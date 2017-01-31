Обострение в Донбассе: Киев сообщает о гибели еще троих военных

За минувшие сутки в зоне боевых действий на востоке Украины погибли трое военных, сообщает пресс-служба штаба операции украинских войск в Донбассе. Еще 20 человек получили ранения, а четверо были травмированы. Боевые действия в промзоне Авдеевки - пригорода Донецка - продолжаются с воскресенья. В понедельник украинское министерство обороны сообщило о гибели пятерых военнослужащих, а также о 13 раненых. Между тем в самопровозглашенной "Донецкой народной республике" заявили, что 29 и 30 января были убиты 78 украинских военных, а 76 получили ранения, передает Интерфакс. Об этом журналистам сообщил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин со ссылкой на доклад начальника Генштаба Вооруженных сил Украины Виктора Муженко, который якобы оказался в распоряжении сепаратистов. Что касается потерь среди вооруженных сторонников ДНР, то, согласно Басурину, за минувшие сутки они составили четверо убитых и семь раненых. В последние несколько дней и Киев, и сторонники самопровозглашенных ДНР и ЛНР сообщают об обострении ситуации в Донбассе. Согласно украинским военным, за последние сутки их позиции на линии разделения сторон были обстреляны 71 раз. Особенно тяжелая ситуация сложилась в районе Авдеевки. Здесь позиции украинской армии были обстреляны, в том числе, из минометов, гранатометов и артиллерии. Именно с Авдеевки начался новый этап обострения конфликта в Донбассе. Стороны обвиняют друг друга в начале боевых действий. В понедельник вечером украинский президент Петр Порошенко прервал свой визит в Германию из-за обострения ситуации в зоне конфликта на востоке Украины. Его пресс-секретарь Святослав Цеголко сообщил, что в Авдеевке из-за обстрелов сложилась чрезвычайная ситуация, граничащая с гуманитарной катастрофой. Замрукводителя администрации Порошенко Константин Елисеев заявил в эфире "5 канала", что президент уже вернулся в Киев, "чтобы координировать меры правительства и меры по предотвращению гуманитарной катастрофы и поиска реагирования на обстрелы, которые происходят вокруг Авдеевки". Местные власти ранее сообщили, что из-за вызванного обстрелами повреждения линий электропередачи без света остались около 25 тысяч жителей Авдеевки. Также в городе нет воды и отопления. Находящийся в Донецке один из основателей вооруженного формирования "Бригада "Восток" самопровозглашенной ДНР Александр Ходаковский сообщил Русской службе Би-би-си, что активные боевые действия начали украинские добровольческие батальоны. Но пока подтверждения этой информации нет. Киев обвиняет в начале обстрелов вооруженных сторонников ДНР.