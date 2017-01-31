Бронетанковая бригада США размещена в Европе

Голос Америки Наращивание сил в регионе призвано успокоить союзников и развеять опасения по поводу отношения Трампа к НАТО Соединенные Штаты разместили тысячи солдат и тяжелую технику в Польше, странах Балтии и юго-восточной Европы, что стало крупнейшим со времен холодной войны наращиванием военного потенциала и вызвало осуждение со стороны России, которая назвала этот шаг частью агрессивной стратегии у своих границ. Размещение бронетанковой бригады в Европе впервые с 2013 года призвано продемонстрировать поддержку восточноевропейским партнерам, обеспокоенным напористым поведением Москвы в отношении Украины и российскими воздушными, сухопутными и военно-морскими учениями в Балтийском регионе. Хотя приказ о размещении отдал Барак Обама, это первая группа военных, прибывшая в Европу с того момента, как его сменил Дональд Трамп, что может отчасти развеять опасения 27 стран-союзников по поводу отношения нового президента к НАТО, которую он назвал «устаревшей» организацией. Стремление Трампа сблизиться с Россией также вызывает беспокойство. Когда в присутствии американских генералов танки проводили учения на базе вблизи границы с Германией, польский министр обороны Антоний Мацеревич заявил: «Боже, храни президента Трампа». «За этими стражами свободы стоит вся мощь американских вооруженных сил», – заверил генерал-лейтенант Тим Рэй, заместитель главы Европейского командования США, указывая на десятки американских солдат и танков, часть из которых до сих пор выкрашены в цвета пустыни после кампаний на Ближнем Востоке. Страны Балтии особо обеспокоены с тех пор, как в 2014 году Россия аннексировала Крым, а на востоке Украины разгорелось пророссийское сепаратистское движение, продолжающее тлеть до сих пор. Присутствие 3500 американских солдат, к которым в следующем месяце присоединятся еще 1600 военных, а также самолеты и вертолеты, является частью международных усилий НАТО по наращиванию военного потенциала в регионе. Американских военных направят также в Болгарию и Румынию. Генерал-лейтенант Бен Ходжес, командующий силами США в Европе, заявил, что наращивание сил также призвано подкрепить заверения Трампа по поводу важности НАТО, которые он в последние дни дал лидерам Великобритании, Германии и Франции. «Я не слышал ничего такого, что указывало бы на возможность сворачивания этой инициативы», – сказал он, стоя на фоне десятков танков, выстроившихся в ряд на снегу.