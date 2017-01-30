У Верхнего Ларса, тем не менее, нет альтернативы

Премьер-министр Армении Карен Карапетян в ходе заседания правительства 26 янвяря дал поручение министру транспорта, связи и информационных технологий Ваану Мартиросяну провести переговоры с Россией и Грузией и до 1 марта представить правительству предложения по организации грузоперевозок, альтернативных маршруту через Верхний Ларс. Как отмечается в распространенном пресс-службой правительства сообщении, подобное поручение было дано «с учетом переговоров с партнерами в Российской Федерации и ограничений пропускной способности на участке дороги Степанцминда-Ларс, обусловленных климатическими условиями. Только через Грузию Это факт, что Армения может быть связана с Россией самым кротчайшим путем через Грузию. Вариант осуществления грузоперевозок через территорию Азербайджана, к сожалению, даже не обсуждается. Остальные дороги, ведущие из Армении в Россию, будут больше походить на кругосветные путешествия. Следовательно, остается только Грузия, через территорию которой армянские грузовые автомобили въезжают в Россию, пересекая контрольно-пропускной пункт (КПП) Верхний Ларс. А вот ведущая к Верхнему Ларсу горная дорога несколько месяцев в году бывает закрыта по причине климатических условий. Другие дороги, по которым можно добраться из Грузии в Россию, так сказать, политически недееспособны. О возможности восстановления абхазской железной дороги говорилось в 2012 году в преддверии президентских выборов 2013 года, когда в Грузии к власти пришло правительство во главе с Бидзина Иванишвили и были ожидания относительно того, что в рамках урегулирования отношений с Россией может быть урегулирована также и эта проблема. В частности, о восстановлении абхазской железной дороги в то время заявил министр Грузии по вопросам реинтеграции Паата Закареишвили, по мнению которого, недопустимо, чтобы Абхазия по транспортным путям и экономически была связана исключительно с Россией, Согласно грузинской позиции того времени, было бы лучше установить транспортное сообщение с Абхазией и таким образом интегрировать сепаративный регион Грузии. Безнадежно Этого, однако, не произошло, так как официальный Тбилиси до сих пор не соглашается открыть границу с Абхазией и лить таким образом воду на мельницу, угрожающую территориальной целостности страны. Вместо этого грузинские поезда успешно достигают России через территорию Азербайджана. Иными словами, экономика Грузии никак не страдает из-за закрытой абхазской железной дороги... В отличие от экономики Армении (потому что армянские бизнесмены не могут попасть в Россию через Азербайджан). А восстановление абхазской железной дороги на данный момент является задачей только Москвы и Тбилиси, что также признал президент Армении Сеж Саргсян в июне 2014 года. Такая же ситуация и в случае с Южной Осетией. Для более четкого понимания грузино-югоосетинскую границу можно назвать «линией соприкосновения», что уже довольно четко демострирует невозможность перевозки армянских грузов по этой границе. О невозможности свидетельствуют сделанные ранее заявления по этому поводу и их результаты. Вспомним хотя бы заявления тогдашнего министра транспорта и связи Гагика Бегларяна в июне 2016 года о том, что проходят переговоры между Арменией и Грузией относительно того, чтобы найти альтернативу Верхнему Ларсу. Как известно ничего другого об этих переговорах известно не стало, вместо этого, спустя некоторое время был открыт Ларс, который был закрыт по причине оползня, и жизнь продолжила течь как обычно. Черное море Конечно, учитывая эти варианты, министр транспорта, связи и информацинных технологий, согласно поручению премьер-министра, может рассматривать и морские пути, вот только это уже присвоенный вариант, всегда применяется и никакой новости собой не предтсавляет: армянские грузы достигают грузинского порта, погружаются на плот, достигают России и продолжают свой путь по суше. Однако этот процесс очень длительный и требует больших затрат. В подобных условиях не ясно то , почему Карен Карапетян дает такие нереалистичные поручения министру, да еще и установливает определенные сроки – до 1 марта. Возможно, конечно, что министр найдет экстраординарный вариант, о котором никто до этого не догадался, или же, скажем, применит удувительным способом появившуюся волшебную палочку. Однако намного реалистично, что разговор об альтернативе Верхнему Ларсу станет всего лишь частью предвыборного ажиотажа. Ваге Гукасян «Союз информированных граждан»
У Верхнего Ларса, тем не менее, нет альтернативы
- Политика - 30 Января 2017, 18:01