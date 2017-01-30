Иранские фобии Азербайджана

В Азербайджане начался интересный процесс, который одним штрихом указывает на фобии этой страны. Членов гражданского движения РеАл допрашивают за некие переговоры в посольстве Ирана.

РеАл – это та самая организация, руководитель которой Ильгар Мамедов вот уже 4 года отсиживает срок в тюрьме по сфабрикованному обвинению. Ильхам Алиев отпустил многих политзаключенных, но Ильгара Мамедова упорно держит за решеткой, видимо, считая его наиболее влиятельным конкурентом себе.

Организация РеАл считается наиболее ресурсной оппозиционной силой Азербайджана. Ее связи с западными фондами никогда не скрывались. Но руководство Азербайджана обеспокено вероятным сотрудничеством РеАла не с западными структурами, а с Ираном.

А 2015 году Баку почти напрямую обвинили в Нардаранских событиях близ Баку иранские спецслужбы. Причем, звучали обвинения в попытке госпереворота при внешней поддержке. Тогда Алиев буквально зачистил Нардаран.

Но, видимо, иранские фобии Алиева не завершились на этом – теперь вызывают на допрос гражданских активистов только за то, что они имели встречи в посольстве Ирана.

Международные эксперты, указывая на национальную идентичность азербайджанцев, говорят, что это в основном этнические тюрки, но исповедующие шиизм и придерживающиеся больше иранских обычаев. Сами азербайджанцы предпочитают не называть себя тюрками, употребляя этноним азери. Но это не помогает преодолевать иранские фобии и определиться с этнической идентичностью.